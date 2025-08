MPRJ pede prisão de MC Poze do Rodo por tortura e extorsão de ex-empresário

Marlon Brendon Coelho, conhecido como MC Poze do Rodo, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) com outras nove pessoas, pelos crimes de tortura e extorsão mediante sequestro contra o ex-empresário dele, Renato Medeiros. Segundo a Justiça, o caso teria acontecido em 2023 e, agora, o MP solicita prisão preventiva dele e de outros seis supostos envolvidos.

Conforme informações publicadas pelo portal g1, a denúncia aponta que Poze do Rodo e outros amigos atuaram de forma coordenada, praticando agressões e obrigando Renato Medeiros a confessar sobre uma joia que teria roubado do MC. No entanto, o roubo citado nunca foi comprovado.

Investigações da 42ª DP apontam que Renato recebeu socos, chutes e foi agredido com uma arma artesanal feita com madeiras e pregos, além de ter sido queimado por cigarros. Poze, entretanto, negou as acusações e afirmou que Renato teria roubado a joia.

Os documentos da investigação apontam que Renato foi mantido em cárcere por pelo menos uma hora e meia, apresentando fraturas, queimaduras e lesões extensas após o ocorrido.

Veja quem foi denunciado pelo MP do Rio de Janeiro:

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva

Fábio Gean Ferreira da Silva

Leonardo da Silva de Melo

Matheus Ferreira de Castilhos

Maurício dos Santos da Silva

Rafael Souza de Andrade

Richard Matheus da Silva Sophia

Rodrigo da Silva

Eric José Fernandes da Silva

Ronnie de Souza

"A acusação foi apresentada com base em elementos concretos colhidos ao longo da investigação, os quais apontam de forma consistente para a materialidade do crime e os indícios de autoria", disse o advogado de Renato ao g1.

A defesa de Poze aponta que o pedido de prisão não tem fundamento. "Desde o início dessa investigação, tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário entenderam ser desnecessária qualquer decretação de prisão. Aplicaram medidas cautelares, que vêm sendo respeitadas e seguidas. Marlon segue respeitando toda decisão do Poder Judiciário e, no processo, provará sua inocência", afirmou o advogado no posicionamento divulgado à imprensa.