Maurílio volta a ser sedado e faz hemodiálise, diz boletim médico

O cantor Maurílio, da dupla sertaneja com Luiza, voltou a ser sedado e está fazendo hemodiálise, de acordo com o boletim médico emitido pelo hospital onde ele está internado, em Goiânia, na tarde dessa terça-feira (21). As informações são do G1.

Ele, que segue em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), teve três paradas cardíacas e foi diagnosticado com tromboembolia pulmonar.

Na última sexta (17), a equipe médica informou que havia retirado as medicações sedativas do artista.

Na tarde dessa terça, ele foi submetido a uma ressonância magnética para verificar o inchaço no cérebro. O resultado do exame deve sair na manhã desta quarta (22).

Reflexo das paradas cardíacas

De acordo com o médico Wandervan Azevedo, que acompanha o músico, o quadro clínico é um reflexo das paradas cardíacas que Maurílio sofreu.

Também segundo o médico, a situação é considerada preocupante. O cantor continua intubado, respirando espontaneamente e com ajuda de ventilação mecânica.