O cantor Matuê anunciou em vídeo no Instagram, nesta quinta-feira (21), a gravação de um feat internacional. Ele não citou com quem será a parceria, mas avaliou como uma das maiores do gênero trap.

"Esqueça tudo, tá? Estamos preparando o feat internacional mais brabo de todos os tempos do trap. O bagulho vai ser insano, rapaziada. Então, aguarde, tá?. Não vou falar muito não", relatou o cantor.

Assista:

Matuê anuncia feat internacional: 'mais brabo de todos os tempos do trap' https://t.co/WtMGSvJ850 pic.twitter.com/EUIfD0WEMX — Coluna É Hit (@colunaehit) April 22, 2022

O nome do cantor cearense ganhou força no mercado musical em 2020 com o repertório de "Máquina do Tempo". O trapper conseguiu quebrar o recorde de melhor estreia de álbum no Spotify Brasil. Todas as sete faixas musicais entraram no Top 15 da parada das mais ouvidas da plataforma.

Shows no Nordeste

Em abril deste ano, os fãs do cantor Matuê foram surpreendidos com a divulgação de shows do cearense na região Nordeste. Ele realiza evento em Fortaleza (CE), no dia 25 de junho, e em Teresina (PI), no dia 2 de julho.

A ausência de eventos do cantor na região já foi assunto de reclamação nas redes sociais. Em diferentes momentos, Matuê chegou a relatar que não era um problema dele, mas da falta de empresários para comprar datas.

Em 2022, Matuê surpreendeu ao levar uma multidão ao Lollapalooza em um horário muito cedo da programação do evento.

Ele também é atração do Rock in Rio. O cantor se apresenta pela primeira vez no evento no dia 4 de setembro.