Mari Fernandez faz versão em forró de 'Halo' de Beyoncé; escute

A cearense Mari Fernandez viralizou no TikTok e em aplicativos como Spotify com a canção "Não, Não Vou" nos últimos meses. Nesta quinta-feira (18), a novidade da carreira da forrozeira é o lançamento da primeira versão de música internacional em forró. O sucesso "Halo" de Beyoncé virou "Teu Amigo Cuidou".

"Amor não te quero mais. É tarde pra se arrepender.Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou por você", diz o refrão da letra.

Veja versão em forró de Mari Fernandez:

A composição na cadência do forró é assinada por Mari Fernandez, Waguim Elite e Thiago Sette.

"Halo" é uma canção gravada por Beyoncé para o álbum de estúdio "I Am... Sasha Fierce" (2008). Foi composta e produzida pela americana com Ryan Tedder, que contaram com o auxílio de E. Kidd Bogart.

Veja versão original de Beyoncé: