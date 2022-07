Léo Santana lança clipe com Diego e Vitor Hugo e fala sobre foto editada por Lore Improta

O cantor Léo Santana lançou o feat "Tô na Sua Mente" com Diego e Vitor Hugo, nesta quinta-feira (7). Em poucas horas, a música ganhou milhares de plays nas plataformas digitais. O clipe da canção será liberado às 11h, no YouTube, nesta sexta-feira (8). Ao mesmo tempo, o baiano ganhou atenção das redes sociais por um foto editada por Lore Improta.

O casal se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a dançarina participar do podcast "Podpah". Durante a entrevista, Lore admitiu que uma vez usou ferramentas de edição de imagem para diminuir o volume do pênis do marido.

Em entrevista ao Jornal Extra, o baiano comentou o assunto e chegou a falar da chateação com Lore Impronta na época.

Léo Santana Cantor Em Noronha, durante uma viagem, nós tiramos uma foto. Estávamos, na época, muito focados no nosso shape, comendo regrado e fazendo tudo certinho. Quando eu vi a foto, pensei "caramba, meu shape está incrível". Ela pediu para editar a imagem e eu disse que tudo bem, estava tão focado no resto do corpo que nem reparei nas partes íntimas. Fui reparar algo de errado quando viralizou e eu comecei a ver as pessoas comentando. Na foto, eu apareço praticamente capado, não tem nada lá. Eu fiquei chateado e chegamos a brigar por conta disso

Após alguns meses da situação, o casal chegou a se separar. Com o término, o baiano começou a aparecer nas redes sociais com fotos marcando a região íntima para mostrar a realidade sobre o próprio órgão genital aos seguidores.

"Eu comecei a me exibir nas fotos quando terminamos. Hoje em dia eu não faria isso, até por uma questão de amadurecimento. Com o tempo a gente vai entendendo que essas atitudes não fazem sentido. Nós voltamos depois disso e atualmente estamos mais felizes do que nunca".