Léo Santana comemora 34 anos com festa 'Pagode do GG' em Fortaleza

O cantor Léo Santana completou 34 anos no dia 22 de abril, mas só comemorou a nova idade neste domingo (24). Em Fortaleza, em um grande hotel da capital cearense, ele realizou a festa temática "Pagode do GG". O local foi o mesmo que recebeu o evento "Farofa da Gkay".

A comemoração contou com apresentações musicais de Felipim e grupo Além da Razão.

Lorena Improta, esposa do cantor, e a pequena Liz, filha do casal, participaram da festa, além da mãe do baiano. O evento contou ainda com a presença de influenciadores e empresários.

Antes de realizar o aniversário temático, Léo Santana foi atração do evento "Encontro". Ele se apresentou em companhia das bandas Harmonia do Samba e Parangolé.