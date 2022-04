Cantor Xororó testa positivo para Covid-19

A poucas horas de se apresentar no show "Amigos", em São Paulo, neste sábado (23), o cantor Xororó anunciou nas redes sociais que está com Covid-19. A filha do artista, Sandy, e o cunhado, Lucas Lima, também receberam o mesmo diagnóstico.

Para o show desta noite, o cantor será substituído por Edson, da dupla Edson e Hudson. O cantor disse estar bem, mas triste por não poder participar da apresentação.

"Essa tristeza não pode ser maior que minha responsabilidade com meus fãs, com meus companheiros de palco e com todo staff que viabiliza a realização do show", disse.

Além de Edson, o show terá ainda Chitãozinho, Leonardo, e Zezé Di Camargo e Luciano. "Não deixem de ir e vibrar por mim. Estarei com todos de coração e, tão logo seja possível, espero estar no palco novamente", ressaltou Xororó.

"O lado bom é que já tomei as três doses e acho que vou passar, se Deus quiser, muito rápido por isso. Logo, logo estarei zerado, mas confesso que estou profundamente frustrado, porque me ensaiei e me preparei muito para estar aí para reencontrar vocês", acrescentou o artista.