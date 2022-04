MC Vertinho é preso em Pernambuco após condenação por estupro de vulnerável

O funkeiro MC Vertinho foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco, na sexta-feira (22), por estupro de vulnerável. Everton da Silva Lima estava foragido desde 5 de abril. A defesa afirma que ele não sabia da ocorrência do julgamento.

Conhecido por músicas de brega funk, MC Vertinho foi localizado em Caruaru e encaminhado para a sede do Grupo de Operações Especiais, em Recife, capital pernambucana. As informações são da TV Jornal.

Um mandado de prisão contra o MC já havia sido expedido pela segunda Vara da Infância e Juventude de Recife, após Everton ser condenado em um processo por estupro de vulnerável, que corre na Justiça desde 2012.

A advogada do MC, Carolina Aguiar, assumiu o caso recentemente e afirmou que Everton foi condenado sem mesmo saber que o julgamento já havia acontecido.

Até a publicação da matéria, a equipe do cantor não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.

Crime contra menina de 12 anos

MC Vertinho respondia ao processo desde 2012, ano em que simulou cenas de sexo num palco com uma menina de 12 anos, durante show, e ofereceu bebidas alcoólicas à adolescente.

As cenas foram filmadas e chegaram aos pais da garota, que denunciaram o caso à polícia. Em 2015, MC Vertinho foi preso, mas foi liberado e respondia ao processo em liberdade.

A mãe de Everton confirmou que o filho não sabia do andamento do processo e o defendeu. “Ele vai ser solto, ele é um menino do bem, trabalhador. É um cantor, não é um traficante ou um ladrão, mas sim um cantor, um compositor”, disse a mãe.

Ela acrescentou, ainda, que a falha na noite do show foi da casa que recebia o evento, ao permitir que uma menor de idade ingressasse no local e subisse ao palco.