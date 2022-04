Guilherme Dantas lança piseiro 'Difícil de Separar' com Manim Vaqueiro; assista

O cantor Guilherme Dantas lançou, nesta semana, o clipe da música "Difícil de Separar" com Manim Vaqueiro. O single está em todas as plataformas digitais, distribuído pelo Sua Música Digital, e no YouTube.

“Essa música foi de um sentimento puro do meu coração. Estava passando por uma situação e comecei a escrever e colocar as melodias, e quando terminei já gravei um vídeo dela e postei nas redes sociais”, destacou Guilherme Dantas.

Veja clipe:

Gravado na Fazenda Terra do Sol, em Caucaia, o clipe contou com a produção de Junior Gaspar e nasceu de um encontro de estúdio entre Guilherme e Manim.



“O que eu acho mais curioso desse encontro é que Difícil de Separar é uma composição que tem mais de 5 anos e tocou Manim recentemente. Quando ele passou a cantar e a música voltou a crescer, foi como se ela tivesse renascido”, ressaltou Guilherme.

Veja letra:

Guilherme Dantas - Difícil De Separar (Letra)

Sei que às vezes a distância nos persegue

E coloca empecilhos no amor,

Mas isso não é motivo pra separação,

Na verdade é combustível pra relação.

Toda noite eu durmo olhando sua foto

No papel de parede do meu celular.

Sei não, mas algo me diz que um dia a gente há de ser feliz!

E quando isso acontecer,

Você vai me aceitar pra sempre

E o que era distante vai ser,

Tão difícil de separar Como a água do mar!