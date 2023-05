João Gomes é filmado com ex-namorada Ary Mirelle em jantar; assista

Os fãs do cantor João Gomes foram surpreendidos pelo encontro do pernambucano com a ex-namorada, Ary Mirelle. Em vídeos no Instagram de uma amiga em comum, eles acabaram sendo flagrados, nessa terça-feira (9).

Os stories foram registrados no perfil da empresária Gil Victurino e mostram os dois lado a lado.

O cantor e a influenciadora anunciaram o fim do relacionamento no último dia 13 de abril. Até a publicação desta matéria, os dois ainda não haviam feito pronunciamentos sobre o status da relação.

Ary chegou a compartilhar um story em Instagram na companhia da influenciadora pernambucana Açucena com a mesma blusa e ambiente exibidos nos registros do flagra.

Cantor fez desabafo sobre fim do namoro

Legenda: O cantor anunciou o fim do relacionamento no dia 13 do último mês. Foto: Reprodução/Instagram

Após o término do namoro com Ary Mirelle, em abril, João Gomes vem postando uma série de desabafos nas redes sociais, mesmo já tendo admitido que o fim do relacionamento partiu dele.



Na sexta-feira (5), o forrozeiro chegou a dizer que estava com o "coração despedaçado".