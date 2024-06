Cristiano se recupera bem após cirurgia para retirada de vesícula biliar, diz esposa

Paula Vaccari, esposa do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, deu atualizações sobre o estado de saúde do artista nesta segunda-feira (10), após ele ser submetido a uma cirurgia de emergência. Em entrevista ao g1, ela afirmou que Cristiano está bem.

"O Cris está bem, a cirurgia foi super tranquila. Agora é só fazer o repouso certinho", informou. O cantor sertanejo foi internado na noite de domingo (9), em São Paulo (SP).

Segundo a assessoria de imprensa da dupla, Cristiano sentiu fortes dores abdominais depois de fazer um show na capital paulista e e foi levado para o Hospital Israelita Albert Einstein.

Ele passou por exames e os médicos identificaram a necessidade de uma cirurgia com urgência. O cantor passou pelo procedimento de retirada da vesícula biliar via videolaparoscópica.

Cristiano deve permanecer em repouso pelos próximos sete dias. Até o momento, nenhum show foi cancelado e a assessoria de imprensa da dupla informou que Zé Neto vai seguir com a agenda de apresentações.