Cristiano, da dupla com Zé Neto, passa mal e é submetido a cirurgia de urgência em São Paulo

Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi submetido a uma cirurgia de emergência nesse domingo (9), após sentir fortes dores abdominais. Em comunicado nas redes sociais, a equipe da dupla informou que o cantor se sentiu mal após se apresentar no Arraial Estrelado, em São Paulo, e foi levado ao hospital, onde recebeu a indicação de cirurgia.

Os médicos do Hospital Israelita Albert Einstein tiveram de retirar a vesícula biliar do artista pela via videolaparoscópica.

Legenda: Zé Neto cumprirá normalmente a agenda de shows da dupla Foto: Reprodução/Redes Sociais

Veja também É Hit Conheça o trabalho de Lazzaro Gamma, filho da principal voz da banda Lagosta Bronzeada; assista João Lima Neto 'Alô' de cantores de forró no São João pode chegar a R$ 20 mil, revela influenciador Hiago Arraes

Artista ficará em repouso

O cirurgião responsável pelo procedimento é Maurício Sorbello, doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). "A cirurgia transcorreu sem intercorrências, Cristiano está bem e deve permanecer em repouso nos próximos sete dias, seguindo orientações médicas", continuou a nota.

Zé Neto deve cumprir normalmente a agenda de shows da dupla. Segundo a assessoria, nenhuma apresentação será cancelada.