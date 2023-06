Ceará Music tem data inicial cancelada por conflitos de agenda e programação

O Ceará Music, festival que marcou seu retorno para este ano, teve as datas de 13 e 14 de outubro adiadas devido a conflitos de agenda e programação. No entanto, o contratempo não se trata de um cancelamento, segundo Beto Santos, um dos sócios da produtora D&E Music, responsável pelo evento. A informação foi repassada ao Diário do Nordeste nesta segunda-feira (19).

"Estamos estudando um período mais adequado. Temos toda a intenção de realizar o evento", indicou o gestor. O festival foi anunciado em setembro do ano passado, e contou com um show especial para o relançamento do evento que marcou gerações e não era realizado desde 2012.

Confome Beto, a melhor "grade de programação" ainda não havia sido alcançada. Ele disse ainda que o "choque" com outros eventos musicais no período acabou inviabilizando o Ceará Music nas datas inicialmente divulgadas.

Lançamento do Ceará Music 2023

Em outubro do ano passado, foi realizado um evento de lançamento do Ceará Music 2023. No Marina Park Hotel, ocorreram os shows de Jão, Jota Quest, Pitty e Nando Reis com o projeto "Pittynando"

Três palcos foram montados no evento. À época da coletiva de imprensa do lançamento, os organizadores do festival, "ainda não se sabe se o Ceará Music vai ser anual ou bienal, mas veio e fica" e "não sai mais do calendário".