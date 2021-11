Cantor Thiago Costa segue em UTI após acidente entre moto aquática e lancha

O cantor Thiago Costa, vítima de acidente durante um momento de lazer entre moto aquática e lancha, permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (16), a equipe do cantor falou do estado de saúde do sertanejo.

"No momento, encontra-se na UTI em cuidados intensivos, estável clinicamente, consciente, orientado, aguardando melhora do quadro clínico para realizar cirurgia de fratura fechada do antebraço direito", diz o comunicado sobre o cantor.

Devido ao baixo estoque de sangue Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará (Hemopa), a equipe do sertanejo pediu ajuda dos seguidores com a doação de sangue.

Veja nota na íntegra:

O acidente

O cantor Thiago Costa sofreu um acidente em Belém (PA), no dia 11 de novembro. O sertanejo estava em uma motoaquática que colidiu com uma lancha, no Furo do Maguari.



De acordo com testemunhas, uma lancha teria passado por cima de três motoaquáticas, uma delas com o sertanejo.

A equipe do sertanejo afirmou que todos os shows de novembro foram cancelados.