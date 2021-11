Murilo Huff posta vídeo com Léo, filho dele com Marília Mendonça: 'Eu cuido de você e você de mim'

O cantor Murilo Huff publicou um vídeo com o filho Léo, fruto de seu relacionamento com a Marília Mendonça, morta em um acidente de avião no dia 5 de novembro. No registro, compartilhado nesta terça-feira (16), o pequeno de um ano e 11 meses aparece correndo para os braços do pai.

"Eu cuido de você, você cuida de mim", escreveu Murilo na legenda. Léo ainda aparece dando um copo de água para o cantor. O mesmo vídeo foi postado pelo artista no Instagram, acompanhado da música "Tocando em Frente", de Almir Sater.

O vídeo foi republicado no Twitter por Maraisa, da dupla com Maiara, melhor amiga de Marília: "Nosso presentinho".

Família prepara Léo para o luto

Em entrevista ao Fantástico exibida no domingo (14), a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, informou que Léo ainda não sabe da morte da mãe.

A família analisa como irá comunicá-lo e o prepara para o processo de luto "Ele ainda não entende o que está acontecendo. Para ele, a mãe foi trabalhar, como a gente sempre falou para ele: 'A mãe está trabalhando'", contou a mãe da cantora, Ruth Moreira.

"Se ele olhar a porta do quarto dela fechada, ele fala 'mamãe'. Ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Às vezes, eu entrava com ele e falava: 'Mãe não está aqui, não, mamãe está trabalhando", relembrou a avó.