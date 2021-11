Cantor sertanejo Thiago Costa é atingindo por lancha em Belém e é internado

O cantor Thiago Costa sofreu um acidente em Belém (PA), nesta quinta-feira (11). O sertanejo estava em uma motoaquática que colidiu com uma lancha. Ele foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. As informações são do portal O Liberal.



Conforme testemunhas, uma lancha teria passado por cima de três motoaquáticas, uma delas com o sertanejo. Thiago está consciente, mas sofreu ferimentos graves. A informação é que o sertanejo passaria por uma cirurgia ainda na madrugada.

O acidente náutico ocorreu próximo ao furo do Maguari, bairro do Tenoné. O cantor ficou com a perna direita bastante ferida.

Na noite de quinta-feira (11), a equipe do cantor falou sobre o estado de saúde do sertanejo no Instagram. "Gente, Thiago sofreu um acidente. Estamos no Hospital. Ele está estável. Bem na medida do possível e recebendo cuidados médicos. Assim que possível venho falar com vocês. Peço a compreensão e as orações. Deus está na frente".

Conforme agenda do cantor, 17 shows estão programados de 12 a 30 de novembro. A equipe do sertanejo ainda não informou sobre o adiamento dos compromissos.

Quem é Thiago Costa?

Cantor é natural de Mãe do Rio. Ele iniciou carreira aos 13 anos, cantando em eventos familiares, de amigos e bares. Em 1997, fundou a Banda Cristalina onde se apresentou em diversas cidades do Norte e Nordeste.



Em 2008 fixou carreira em Belém formando uma dupla sertaneja, Kaio 3 Thiago e, em 2009, com nova formação, André eThiago.



Em 2010 iniciou carreira solo onde foi se destacando no cenário musical no estado do Pará.