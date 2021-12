Ávine Vinny pede perdão aos fãs por ameaçar a ex: 'Estou em construção e desconstrução'

O cantor Ávine Vinny usou as redes sociais na noite desta terça-feira (14) para pedir perdão aos fãs pelas ameaças no âmbito de violência doméstica que cometeu contra a ex-namorada, Laís Holanda. "Estou em construção e desconstrução", disse.

Em um vídeo no Instagram, o cearense detalhou a "discussão acalorada" que teve com a mãe da filha dele, na noite dessa segunda-feira (13). Logo após o fato, ele foi preso em flagrante.

De acordo com o artista de Sobral, no interior do Estado, ele se excedeu com a ex durante uma conversa realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

"Eu estou viajando há dois meses e meu único dia de folga foi ontem [segunda, 13]. Eu cheguei por aqui e acabei me excedendo com uma pessoa que não merecia, que é a mãe da minha filha. Ela procurou ajuda, os direitos dela, e aconteceu tudo o que vocês estão vendo aí [na imprensa e na internet]", afirmou.

Noite na delegacia

Ávine Vinny ficou detido na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), no Centro de Fortaleza, até esta terça (14), quando foi solto.

Lá, os companheiros de cela do cantor passaram a noite cantando a música "Coração Cachorro", hit do artista lançado em 2021.

"Passei a noite por lá. Mas está tudo esclarecido, no seu devido lugar. A situação saiu um pouco do que a gente imaginava, mas tá tudo ok", explicou o sobralense.

Respeito

Também no vídeo divulgado no Instagram, ele pede respeito à ex, que retirou a denúncia contra o cantor. O artista falou que Laís Holanda "é uma mulher honrada, que nunca quis biscoito [fama] e é uma excelente mãe". "Não vou permitir que vocês falem mal dela sem saber o que está acontecendo", enfatizou.

Conforme Ávine Vinny, o motivo da briga entre o ex-casal não foi porque ele estava com outra pessoa, e a ex ficou com ciúmes; ou porque ele queria ver a filha dos dois, e a ex não deixava.

"Já vi tanta coisa aqui na internet que não é verdade. Respeitem a mãe da minha filha. Ela não merece ler o que eu estou lendo de vez em quando aqui".

Pedido de orações

"A gente namorou durante quatro anos e temos uma filha de quatro anos. Então, são oito anos de história que nunca aconteceu nada do tipo de querer fama ou dinheiro. Não é a índole dela", acrescentou.

"Orem por mim e por ela. E, mais uma vez, peço perdão. Sem dúvida, a gente aprende. Estou em construção e desconstrução ao mesmo tempo", finalizou.