Ávine Vinny é detido após discussão com ex-companheira em Fortaleza

O cantor Ávine Vinny foi detido em Fortaleza nesta segunda-feira (13) após uma discussão com a ex-namorada. A assessoria do autor de "Coração Cachorro" e "Vazou um Áudio" confirmou a ocorrência ao Diário do Nordeste.

A equipe do artista informou que houve uma discussão verbal e que "em breve ele será liberado".

A reportagem do Diário do Nordeste solicitou informações do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda respostas.

Quem é Avine Vinny?

Ávine Vinny tem 32 anos e é natural de Sobral, no Norte do Ceará. Ele iniciou sua carreira solo em 2015 e consolidou seu nome no forró com diversas parcerias e shows lotados, fechando contrato com a Sony Music em 2017.

Pulando para 2021, o artista, junto com Matheus Fernandes, tem uma das músicas mais ouvidas em plataforma de streaming ao nível mundial. O hit "Coração Cachorro" ultrapassou barreiras e ficou no topo das paradas.

A repercussão, alavancada pelas redes sociais como TikTok, chegou até James Blunt. "Coração Cachorro" tem, no refrão, a melodia da balada "Same Mistake".

O intérprete de "You're Beautiful" e "Carry You Home" pede uma parte da autoria — cujo percentual ainda não foi definido — e compensação pelos lucros anteriores da música.

