Suspeito de roubar e matar homem em Pacatuba é preso no Maranhão

O suspeito de roubar e matar um homem no município de Pacatuba, no Ceará, em fevereiro deste ano, foi preso no Maranhão, na última terça-feira (14). Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo latrocínio.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Alailton Sousa de Araújo, 28 anos, de alcunha 'Bodó', foi capturado após as investigações apontarem que ele fugiu para São Luís, no Maranhão, logo após o crime.

Com o mandado de prisão em aberto, agentes de segurança do 24º DP informaram o paradeiro do suspeito para policiais civis da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa do Maranhão, que efetuaram a prisão.

Alailton Sousa foi encaminhado para o Centro de Triagem do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, onde ficará à disposição da Justiça.