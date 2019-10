Quatro pessoas são mantidas em cárcere privado em Caucaia; polícia captura quarteto suspeito

Dois adultos e dois adolescentes foram capturados por manter quatro pessoas em cárcere privado em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, nesta quarta-feira (9). Segundo a polícia, os suspeitos pegaram as vítimas em uma praça do município, subtraíram seus celulares e as ameaçaram de morte. A polícia não informou a motivação do crime.

Os quatro suspeitos, uma jovem de 19 anos, um rapaz de 20 anos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram detidos após denúncia recebida por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Os agentes foram até o endereço repassado e encontraram os quarteto em um beco próximo à Praça do Anfiteatro, no Centro do município. Eles não estavam armados.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.

De acordo com a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), os dois adultos presos foram autuados em flagrante pelos crimes de ameaça e cárcere privado, além de corrupção de menor e por integrarem organização criminosa.

Um ato infracional análogo aos mesmos crimes dos adultos foi lavrado em desfavor dos menores.