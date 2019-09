Policial militar que ostenta arma com o companheiro em vídeo será transferida de Batalhão.

A policial militar que aparece erguendo uma pistola com outro PM em um vídeo que circula pela internet será transferida da 3ª Companhia do 1ª Batalhão de Polícia de Choque para o 18º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. A informação foi divulgada no Boletim do Comando Geral da da Polícia Militar do Estado do Ceará nessa segunda-feira (2), após a repercussão das imagens nas quais o casal aparece dançando funk e mostrando as armas que portavam para a câmera.

A conduta do casal de policiais militares será investigada em sindicância instaurada e publicada também no Boletim da Corporação. No documento, consta a declaração de que o policial responsável pelo caso analisará, em um prazo de 72 horas após a publicação do documento, se “os supostos policiais militares apontando, em tese, conduta inadequada esperada de policiais militares”.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) afirmou, em nota, que “adotou providências iniciais para apuração dos fatos na seara administrativa”.