Casal da PM que aparece exibindo armas em vídeo é alvo de apuração administrativa pela CGD; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal de policiais militares à paisana exibindo armas enquanto dança dentro de um veículo conduzido por um deles, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. As imagens circulam desde a noite de domingo (1º). A Polícia Militar do Ceará e a Controladoria Geral de Disciplina do Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) apuram o caso.

Nas imagens, os dois empunham as armas com os braços para cima enquanto cantam e dançam.

Segundo a PM, os ocupantes do veículo já foram identificados e são agentes da instituição. A corporação afirma que "está apurando administrativamente eventuais transgressões disciplinares cometidas por eles". A conduta dos dois também é alvo de apuração pela CGD, que deve instaurar procedimento administrativo “caso seja identificada transgressão disciplinar”.

A CGD informa, ainda, que a população pode realizar denúncias sobre a conduta de policiais por meio de formulário eletrônico disponível no endereço eletrônico do Sistema de Ouvidoria (SOU), ou pessoalmente em uma das unidades da instituição.