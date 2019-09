Polícia prende suspeito de atirar contra funcionários que faziam reparos em torre de comunicação

A polícia prendeu um jovem de 23 anos suspeito de atirar contra funcionários que faziam a manutenção de uma torre de comunicação no bairro São Miguel, em Caucaia, na Grande Fortaleza, na noite deste sábado (21). O suspeito foi preso no bairro Curió, em Fortaleza, após denúncia anônima. Na tentativa de fugir da polícia, ele subiu no telhado da casa que estava.

De acordo com a polícia, Leilson Florêncio de Abreu também é suspeito de chefiar o tráfico de drogas na região do bairro Curió.

Segundo o tenente Falcão, da Força Tática do 16º Batalhão no Bairro Curió, já existia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por homicídio. Ele foi preso após denúncia anônima. "Prendemos Leilson a partir de informações repassadas por populares. Foi feito diligências pelo bairro e chegamos até ele", relatou.



O suspeito já tinha antecedentes criminais por associação criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola .40 com diversas munições intactas, maconha e cocaína.