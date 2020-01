Passageiro é preso ao desembarcar no Aeroporto de Fortaleza com 117 celulares sem nota fiscal

Um homem foi preso neste domingo (19) ao desembarcar no Aeroporto de Fortaleza com quatro malas contendo 117 aparelhos celulares não declarados à Receita Federal e sem nota fiscal. O passageiro, que é natural o Ceará, tinha acabado de chegar em um voo procendente de Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal, durante uma fiscalização de rotina, os agentes federais abordagem o cearense no saguão do aeroporto e o convidaram para comparecer até a sala da PF no aeroporto. Após abrir as bagagens, o agente constatou 117 aparelhos smartphones chineses novos.



O passageiro não tinha nota fiscal dos produtos e, diante das evidências da prática do crime de descaminho, foi dada voz de prisão.



O preso foi conduzido à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e a apreensão da mercadoria pela autoridade policial competente.



O crime de descaminho é caracterizado pela importação de mercadorias sem o pagamento do devido imposto ao fisco com penas que podem variar de um a quatro anos de prisão.