Mulher é encontrada morta após ser agredida pelo marido em Tianguá; filho presenciou o crime

Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta dentro de casa, na terça-feira (10), após ter sido espancada pelo marido com chutes, pontapés e com um cano de PVC. O crime aconteceu no município de Tianguá. O filho do casal, um adolescente de 14 anos, presenciou as agressões. O suspeito confessou o crime e foi preso.

De acordo com a Polícia Civil de Tianguá, o adolescente informou ter visto a briga dos pais, que resultou em agressão física. O filho disse ainda que, a mãe foi dormir em seguida. Um laudo provisório da Perícia Forence confirma que a vítima foi brutalmente espancada, sendo hemorragia a provável causa da morte.

O agricultor confessou o crime. Ainda segundo a polícia, na primeira versão apresentada por ele, o suspeito confirmou a briga, mas negou as agressões.

A polícia encontrou o cano utilizado nas agressões na casa do casal. O suspeito deve responder por crime de feminicídio, com pena prevista entre 12 e 30 anos de prisão. O homem vai ser transferido para a cadeia de Guaraciaba do Norte.