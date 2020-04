Motorista sofre tentativa de assalto, é atingido por tiros e bate em portão de uma casa

Na tentativa de fugir de assaltantes, um motorista de aplicativo acabou sendo atingido por três tiros, além de ter perdido o controle do veículo e entrado com o carro em uma casa na Rua Tito de Barros, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. O fato aconteceu por volta das 22h desta sexta-feira (3).

Policiais do 19º Batalhão contam que três homens perseguiram a vítima à bordo de duas motos. Ele atiraram contra o motorista, que colidiu em um outro carro estacionado antes de entrar bruscamente na casa atingida.

Nenhum dos moradores ficou ferido, já que todos estavam no segundo andar da casa.

A vítima, contudo, precisou do resgate do Corpo de Bombeiros para ser retirada do automóvel. O motorista foi levado ainda consciente ao Instituto Dr. José Frota (IJF).

A polícia procura os responsáveis pelo crime.