Motorista de app é morto a tiros após oferecer corrida a suposto comprador de carro

O motorista de aplicativo Antônio Márcio de Teixeira Sousa Filho foi morto logo depois de presenciar uma tentativa de venda do carro de um amigo na noite desta sexta-feira (3), em Tabapuá, Caucaia.

Após uma breve conversa sobre valores e condições da venda, a transação não se concretizou e o suposto comprador disse que iria chamar uma corrida por aplicativo para ir embora com uma mulher e duas crianças, que apresentou como companheira e filhas. Neste momento, o motorista se ofereceu para levar o grupo para casa.

Ao chegar à Avenida Mister Hull, após passar alguns minutos do início da corrida, o suposto comprador anunciou o assalto e, em seguida, atirou várias vezes contra a vítima, que morreu no local.

Suspeito roubou outro carro e fugiu

O homem atravessou a avenida dando tiros para o alto, abordou outro motorista e o obrigou a seguir até o Bairro Metrópole, onde o liberou e fugiu com a família no carro roubado.

Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para coletar informações que devem auxiliar nos trabalhos de investigação do crime. A polícia realiza buscas para tentar localizar e prender o suspeito, bem como descobrir a motivação para a ação criminosa e recuperar o veículo roubado.