Motorista de app recupera carro roubado por adolescentes após acionar bloqueador na Via Expressa

Três adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar momentos após assaltar um motorista por aplicativo e roubar o veículo dele na Via Expressa, em Fortaleza, na noite deste sábado (16).

De acordo com a polícia, após os suspeitos fugirem do local, o motorista do veículo acionou o bloqueador do carro, que impediu os assaltantes de prosseguir com o veículo funcionando.

Além do carro, os suspeitos roubaram dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro de R$ 178. O motorista do veículo foi agredido pelos assaltantes com uma coronhada na cabeça.

Apreendidos após assalto

Antes de sair do carro, o condutor consegiui acionar o bloqueador do carro e os assaltantes desceram do veículo na Rua Manoel Jesuíno, momento em que foram abordados pela polícia após o trio apresentar atitude suspeita.

Com os suspeitos, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com três balas, os dois aparelhos celulares roubados do motorista por aplicativo e uma quantia em dinheiro. Os suspeitos foram encaminhados pela polícia para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde ficaram apreendidos.