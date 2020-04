Jovem de 20 anos suspeito de assalto é preso com arma no Bom Jardim

Marcos Antônio da Silva Monteiro Filho, de 20 anos, foi preso por uma composição do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal de Fortaleza, neste domingo (12), suspeito de assaltos no Bom Jardim.

O jovem, que já possui antecedentes criminais, foi localizado durante um patrulhamento, após os agentes receberem denúncias das ações criminosas.

Segundo Gutembergue Lima, que faz parte da composição do GOE, no momento da abordagem Marcos Antônio estava a pé e confessou para os agentes que planejava roubar uma moto para praticar delitos. Um revólver municiado foi encontrado com o suspeito.



Após a prisão, Marcos foi levado para o 32º Distrito Policial, onde foi autuado por porte ilegal de arma.