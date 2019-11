Idoso de 76 anos é morto pelo próprio filho a socos e pontapés em Aurora, na região do Cariri

Um idoso de 76 anos foi morto pelo próprio filho a socos e pontapés na cidade de Aurora, na Região do Cariri do Ceará, durante a noite desta terça-feira (27). A vítima, identificada como Sebastião Martins, chegou a ser levada para um hospital da região, mas chegou sem vida ao local.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito chegou na residência do pai e começou a agredi-lo com pontapés, empurrões e socos. Durante as agressões o idoso caiu, bateu a cabeça em uma cadeira e ficou desacordado.

O filho, Francisco André Martins, 42 anos, tentou fugir após as agressões, mas foi preso pela Polícia Militar em uma praça nas proximidades da casa, no Bairro Araçá. A polícia não informou qual seria a motivação do crime.

O suspeito foi levado para a cadeia pública de Juazeiro do Norte, onde ficará à disposição da Justiça. De acordo com a polícia, Francisco vai responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte.