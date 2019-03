Dois homens são mortos a tiros no Bairro Granja Portugal

Dois homens foram mortos a tiros no Bairro Granja Portugal, em Fortaleza, na tarde deste sábado (26).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas são Danilo José de Freitas Taveira, 30 anos, com antecedentes criminais por roubo e receptação, e outro homem sem identificação.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local do crime e realizaram os primeiros levantamentos acerca do caso. As investigações ficarão a cargo da 2ª Delegacia do DHPP.

Conforme a Secretaria, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizam buscas na região com o objetivo de localizar e capturar os responsáveis pelo crime.