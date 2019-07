Dez pessoas são presas e mais de 4 quilos de drogas apreendidas na Serra da Ibiapaba

Operação das delegacias de Polícia Civil de Ipu e Guaraciaba do Norte, em parceria com o Comando Tático Rural (Cotar) resultou na prisão de dez pessoas, além da apreensão de 4,2 quilogramas de drogas. Uma adolescente também foi abordada pelos agentes de segurança.

Segundo o delegado de Ipu, Rômulo Melo, as investigações tiveram início a partir do telefone celular de um homem preso anteriormente, suspeito de tráfico de drogas. Entre os alvos alcançados neste sábado (13), consta Cícero Lopes de Oliveira, conhecido como Cícero Bombeiro, um dos chefes do tráfico de drogas na região.

No total, a polícia encontrou 2,5 quilogramas de maconha, 1,4 kg de crack, 400 gramas de cocaína, seis aparelhos celulares e cinco balanças de precisão.

Os presos foram levados à Cadeia Pública de Guaraciaba do Norte.