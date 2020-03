Teste de coronavírus de senador que acompanhou Bolsonaro aos EUA dá positivo

O teste de coronavírus do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), 58, deu positivo, segundo informou a assessoria de imprensa do parlamentar na noite desta sexta-feira (13).



"Fiz o exame, que resultou positivo. Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento", afirmou o parlamentar em nota.



O senador, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado, é a segunda pessoa da comitiva que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) levou aos Estados Unidos no fim de semana passado a contrair o vírus.



Ele fez o teste na quinta-feira (12), logo depois que o secretário de Comunicação do governo federal, Fabio Wajngarten, que também participou da viagem, teve a confirmação de que está com covid-19. Bolsonaro fez o teste na quinta e, nesta sexta, disse que seu exame havia dado negativo.



Outro senador que integrou a comitiva que foi aos EUA, Jorginho Mello (PL-SC), testou negativo para o coronavírus. Ele encaminhou à reportagem uma foto do resultado do exame na tarde desta sexta. O senador disse que teve pouco contato com Wajngarten ao longo da viagem.



Ainda como caso suspeito, Mello foi ao Senado na quinta-feira para comandar uma reunião da CPI (comissão parlamentar de inquérito) que investiga o acidente ocorrido com a equipe da Chapecoense, em 2016.



Nelsinho Trad foi ao Senado na quarta-feira (11) e participou da reunião sobre coronavírus que aconteceu em um plenário com deputados e senadores de diversos partidos, inclusive os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Também participaram os ministros Paulo Guedes (Economia), Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto (Banco Central). O senador informou ter permanecido em Brasília.



Alcolumbre também fez o exame na noite quinta, mas, até a publicação desta reportagem, o resultado não havia sido revelado. Já Maia afirmou à reportagem nesta sexta que não havia feito o teste.