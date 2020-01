Homem é preso com quase R$ 1 mil em cédulas falsas em Natal

A Polícia Federal de Natal prendeu em flagrante, nesta quarta (29), na zona norte da capital potiguar, um ajudante de serviços gerais, 20 anos e com ele apreendeu 75 cédulas falsas de real em valores fracionados que totalizaram R$ 995.

Segundo a PF, a prisão do homem ocorreu logo após o sistema de segurança dos Correios ter detectado uma encomenda avaliada como suspeita e que seria entregue no dia hoje.

"Acionada, a PF deslocou uma equipe para o endereço residencial do destinatário no bairro de Nossa Senhora da Apresentação e, no momento em que o pacote foi recebido, os policiais fizeram a abordagem. Inicialmente, o acusado negou saber do que se tratava, mas logo admitiu que havia adquirido o dinheiro falso de um desconhecido, fora do RN, após visualizar a propaganda em um grupo de aplicativo de mensagens", relatou a corporação.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para autuação na PF, onde, durante o interrogatório, confessou ter pago R$ 150 pelas cédulas falsificadas que iria colocar em circulação. O suspeito está detido na Superintendência Regional da PF, em Natal.