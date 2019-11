Ex-mulher de executivo da Friboi assassinado é condenada a indenizar filho do casal

A ex-mulher do executivo da Friboi Humberto Magalhães, assassinado em 2008 por pistoleiros, foi condenada pela Justiça a pagar indenização por danos morais e materiais de até R$ 3 milhões ao filho do casal. A mulher foi presa em 2016 por ter sido mandante do assassinato.

Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães levou a polícia a suspeitar de envolvimento do filho no assassinato do pai, segundo informações publicadas pelo portal G1.

A juíza Andrea de Abreu e Braga, da 10ª Vara Cível do Fórum Central Cível de São Paulo afirmou que Giselma terá de pagar ao filho, Cadu, indenização por danos materiais, em valor a ser calculado, baseado nos salários do empresário morto.

A juíza entendeu que a mãe tirou do filho, com 17 anos na época do crime, o pai que lhe dava sustento financeiro. Cadu teria direito a receber ajuda material do pai até os 24 anos.

O pedido de indenização feito pelo advogado do rapaz, hoje com 28 anos, sugere o valor de R$ 3.143.555,02.

O advogado defende que a indenização chegaria a R$ 5 milhões se fossem levados em conta correção e juros calculados por ele.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Giselma.

O crime

O diretor-executivo Humberto Magalhães tinha 43 anos quando foi morto a tiros por um motociclista no dia 4 de dezembro de 2008, na rua da Vila Leopoldina, próximo à residência onde morava com a família.

As investigações mostraram que a Giselma, com ajuda do irmão, contratou pistoleiros para matar o ex-marido. Apesar de viverem na mesma casa, o casal não vivia mais uma relação matrimonial, no entanto, a mulher se recusava a assinar o divórcio.

No dia do assassinato, os criminosos atraíram o empresário ao local do crime por meio de uma ligação afirmando que o filho do casal, o Cadu, teria passado mal e estava precisando de ajuda.

Humberto Magalhães foi morto com dois tiros.

Mesmo presa, a ex-mulher, atualmente com 55 anos, recebe uma pensão mensal no valor de R$ 6 mil após a morte do ex-marido. Os dois eram casados em comunhão universal de bens e ela tem direito legal à metade do patrimônio deixado pelo empresário.