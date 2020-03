Coronavírus afeta a procura de emissão de vistos americanos e aflige solicitantes

Após o avanço do novo coronavírus no mundo, companhias aéreas já suspenderam voos, países fecharam ou restringiram as fronteiras. O mercado de turismo e emissão de vistos já sente os impactos e turistas de primeira viagem sentem dúvidas quanto ao processo no novo cenário mundial.



No Brasil, o Ministério Público Federal (MPF) alega que os clientes com passagens compradas para países com a epidemia devem remarcar nas companhias aéreas sem custos.

O mercado de consultoria de vistos ajuda o viajante com as burocracias. Shoghi Andrade, gerente da ForVistos Assessoria, revela que o mercado já vinha sentindo dificuldades com a alta do dólar.

“Com a moeda americana atingindo os patamares mais altos desde o início do plano real, os custos das viagens ao exterior dispararam de tal forma que muitos acabaram optando por viajar dentro do Brasil”, conta.

Além da moeda americana com alto custo, agora, o medo do Covid-19 afeta o mercado emissivo. “Agora, em proporções ainda maiores e sem precedentes, o coronavírus vem causando tamanho medo e ansiedade que tem praticamente parado o trabalho de muita gente”, contou Shoghi.



Remarcação

Apesar do medo, é importante ressaltar que os vistos podem ser emitidos com antecedência, tendo validade de 10 anos. Aqui no Ceará, os vistos para os Estados Unidos devem ser expedidos no Consulado Geral do Nordeste, em Recife, onde já há dois casos confirmados do coronavírus. Os solicitantes podem remarcar sem custos a data da entrevista na capital pernambucana.

“Depois que a taxa consulária é paga, há flexibilidade para agendar, desmarcar, mudar a data e até de Consulado. Há um prazo de um ano para que o pagante possa utilizar essa taxa paga. A pessoa pode remarcar perfeitamente sem custos”, acrescentou o gerente da ForVistos.

É possível reagendar o serviço no site da própria Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.

