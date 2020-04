Brasil bate novo recorde de mortes pelo coronavírus; total é de 5.017

Em nova atualização do Ministério da Saúde nesta terça-feira (28), o Brasil registrou novas 474 mortes em relação à segunda-feira (27) pelo novo coronavírus. Total de mortos já é 5.017, com isso, a taxa de letalidade da doença no país subiu para 7%.

Os casos somam 71.886, eram 66.501 na segunda-feira. Foram registrados 5.385 casos a mais da doença nas últimas 24 horas.



O Nordeste agora tem 28,7% dos casos do país. A participação da região Norte também aumentou, chegando a 12,2%. O Amazonas permanece sendo o estado nortista mais afetado.