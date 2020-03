Senadora Amy Klobuchar desiste de corrida democrata à Casa Branca

A senadora Amy Klobuchar desistiu da corrida democrata à Casa Branca. Com isso, agora são apenas cinco pré-candidatos na disputa do partido de oposição a Donald Trump: Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Mike Bloomberg e Tulsi Gabbard.

Ontem, foi Pete Buttigieg que anunciou desistência. A eleição presidencial está marcada para novembro. Donald Trump aparece como favorito para ganhar um segundo mandato.

Na bolsa de apostas, a disputa entre os democratas deve ficar entre o senador socialista Bernie Sanders e Joe Biden, ex-vice de Barack Obama, que venceu a primária da Carolina do Sul, no último sábado. A convenção nacional dos democratas, para definir quem será o adversário de Trump, será em julho. No ano passado, a lista de pré-candidatos chegou a superar 20 nomes.

Conheça quem ainda está no páreo:

Foto: AFP

Bernie Sanders

De 78 anos e autoproclamado "socialista democrático", Bernie Sanders é o grande favorito, após arrasar no "caucus" (assembleia) de Nevada, no sábado passado, e ter um bom desempenho em Iowa e em New Hampshire.

O senador de Vermont lidera a intenção de votos entre os democratas em nível nacional, com 29,5%, segundo a média de sondagens publicada pelo site RealClearPolitics. Para a "Super Terça" amanhã, o senador está muito bem posicionado nas enquetes.

Depois de concentrar os ataques do último debate, em especial pela financiamento de seu plano de saúde universal e por seus elogios feitos a regimes comunistas no passado, Sanders aparece em primeiro no total de delegados para a Convenção Nacional Democrata de julho. É desta convenção que sairá aquele que enfrentará Trump em novembro.

Foto: AFP

Joe Biden

O ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, de 77 anos, obteve vitória na Carolina do Sul. Sua esperança é conseguir revitalizar sua campanha, após resultados decepcionantes até então: ficou em quarto em Iowa; em quinto, em New Hampshire; e em um distante segundo lugar, em Nevada.

Até o mês passado, liderava as pesquisas em nível nacional, mas agora está em segundo, com 18%. Persistem as dúvidas sobre sua idade avançada, sobre sua capacidade de reação e sobre seus inúmeros "brancos", apesar de ter-se mostrado um pouco mais enérgico no último debate.

Foto: AFP

Michael Bloomberg

O bilionário ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, de 78 anos, entrou na corrida somente em novembro passado. Depois de investir pelo menos US$ 500 milhões de sua fortuna pessoal em publicidade, conseguiu galgar até um terceiro lugar na preferência nacional, com 14,7%.

Acusado por seus adversários de querer "comprar" a indicação, Bloomberg teve uma aparição frustrante nos dois debates transmitidos pela televisão, dos quais participou. Este magnata que se apresenta como um moderado não concorrerá na Carolina do Sul, repetindo a escolha já feita nas três primeiras prévias. Estará na disputa da "Superterça".

Foto: AFP

Elizabeth Warren

Outra progressista, mas que se descreve como capitalista, Elizabeth Warren, de 70 anos, era favorita nas primárias democratas há alguns meses, mas foi sendo ofuscada por Bernie.

Bastante combativa nos debates, em especial nos dois últimos, contra Bloomberg, a senadora de Massachusetts está em quarto nas sondagens nacionais, com 12%. Seu discurso contra a corrupção, contra Wall Street e a favor da classe trabalhadora ainda não encontrou muito eco até o momento.

Tulsi Gabbard

A pré-candidata democrata Tulsi Gabbard, que pouco aparece nas pesquisas, abriu um processo por difamação contra Hillary Clinton, acusando a ex-senadora por Nova York de tê-la rotulado como "a favorita dos russos". A congressista é pressionada a desistir do sonho de ser presidente devido ao fiasco nas pesquisas.