Homens são perseguidos por elefante após tentar tirar selfie com animal

Um grupo de turistas foi perseguido por um elefante, na Índia, depois de tentar tirar uma selfie com o animal. Um vídeo mostra o momento que um dos homens cai tentando fugir do ataque.

O animal chegou a bater em um dos homens com a tromba, mas por sorte, o grupo conseguiu se livrar do elefante e ninguém ficou ferido, segundo jornal Daily Mirror, que publicou o vídeo.

Fontes da cidade de Hosur, em Tamil Badu, na India, disseram que um grupo de 50 elefantes se afastou da floresta em busca de comida, mas apenas um deles acabou encontrando o grupo.

Dezenas de pessoas morrem na Índia, todos os anos, por ataques de elefantes e, a maioria deles é causado por turistas tentando tirar fotos com o animal.

No último mês, essa questão se agravou por causa da falta de comida nas florestas. Os elefantes têm invadido aldeias e cidades em busca de arroz.

Segundo estudo realizado da Universidade Carnegie Mellon e do Instituto de Informação Indraprastha, de Délhi, a Índia registrou muito mais mortes relacionadas a selfies do que qualquer outro país do mundo nos últimos anos.