Conflitos na Líbia deixaram 56 mortos em uma semana de conflito

Os combates no arredores de Trípoli, capital da Líbia, deixaram pelo menos 56 mortos e 266 feridos nos últimos seis dias, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Milhares de pessoas fugiram de suas casas, enquanto outras milhares estão presas nas zonas de conflito. Os hospitais de Trípoli e seus arredores recebem vítimas todos os dias", afirmou a agência da ONU em um comunicado.

O marechal insurgente Khalifa Haftar iniciou uma ofensiva para tomar Trípoli, onde fica a sede do Governo de União Nacional (GNA) apoiado pela ONU, intensificando a crise no país.

Marechal khalifa Haftar, Lider do Exercito Nacional Líbio (ENL). AFP

A disputa

O rico país em petróleo tem sido abalado por violentas disputas de poder entre uma série de grupos armados desde a derrubada do ditador Muammar Khadafi, apoiada pela Otan em 2011.

O Governo de União Nacional (GNA), apoiado pela ONU, controla a capital, mas sua autoridade não é reconhecida por uma administração paralela com sede no leste do país, aliada a Haftar. O militar rebelde prossegue com a ofensiva que iniciou na semana passada, apesar da pressão internacional pelo fim de hostilidades.

O marechal Haftar e seu exército têm o apoio político de uma autoridade com sede no leste o país.

Além das regiões orientais, suas forças estenderam seu controle ao sul da Líbia e visam agora expandir-se ao oeste, onde fica a capital. Por sua vez, GNA é apoiado por milícias do oeste.

Organizações internacionais temem que os civis sejam mais uma vez vítimas da violência.

Cerca de 3.400 pessoas já deixaram suas casas por causa dos combates, segundo a ONU.