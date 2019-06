XXVII Corrida de Rua Unifor será neste domingo (2), às 6h30

Um dos mais tradicionais eventos esportivos do Ceará, a Corrida de Rua Unifor será neste domingo (2). Durante a competição, a Avenida Washington Soares será interditada para uso exclusivo dos atletas das 6h25 às 7 horas, no trecho compreendido entre a Avenida Dr. Valmir Pontes até o viaduto em frente à OAB-CE. O restante do percurso terá interdição parcial das vias.

O trajeto da corrida de 10 km passará pelas avenidas Washington Soares, Eng. Santana Júnior, Pe. Antônio Tomás, Sebastião de Abreu e novamente Washington Soares, até chegar à pista de atletismo da Unifor. Já a corrida de 5 km sai da Av. Dr. Valmir Pontes e circunda o Centro de Eventos do Ceará, chegando à pista de atletismo. As provas deste domingo são homologadas pela Federação Cearense de Atletismo (FCAt).

Inscritos

A previsão é de 3 mil competidores, sendo 1,5 mil pessoas para a prova de 5 km e 1,5 mil para a de 10 km. Além disso, haverá uma 3ª prova, destinada às pessoas com deficiência, com 600 inscritos. A corrida geral, de 5 km e 10 km, é dividida em três categorias: Geral, Universitários e Funcionários do Grupo Edson Queiroz. Organização do evento e seguranças estarão em todo o circuito, que será fechado para garantir maior segurança aos atletas. O circuito contará ainda com pontos de hidratação a cada 2,5 km.

"As expectativas são as melhores possíveis. Iniciamos os trabalhos mais cedo. Outro diferencial positivo foi a mudança de percurso que torna a corrida mais técnica, segura e, consequentemente, mais atrativa. O público das corridas hoje é bastante exigente e vamos tentar impressionar a todos nesta 27ª edição", destacou Ralciney Barbosa, coordenador-geral da Corrida de Rua da Unifor.

Entrega de kits

Os kits e chips serão entregues até as 16 horas de hoje para todos os competidores, no Ginásio Poliesportivo da Unifor. A concentração e a largada ocorrerão na Avenida Dr. Valmir Pontes, na Praça do Nami.

A corrida para pessoas com deficiência terá largada às 8h35min, saindo do mesmo local de 2018, com concentração ao lado do Ginásio Poliesportivo da Unifor.