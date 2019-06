Vovô e Leão na luta por reforços

A pausa de um mês na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro é o momento para os clubes repensarem seus planejamentos, identificando carências no elenco e buscando reforços.

E com Ceará e Fortaleza de recesso de 10 dias, os elencos voltam a treinar no início da semana. As torcidas aguardaram o anúncio de contratações, mas nenhum jogador foi confirmado como reforço.

Se nenhum jogador foi contratado, pelo menos nomes importantes surgiram como prováveis. No Ceará, o goleiro Walter, do Corinthians, o meia Lima, do Al-Wasl, dos Emirados Árabes, e os atacantes Tiago Marques, do Jeju United, do Japão, e Lucão, do Kuwait, são os principais alvos do Vovô.

O clube teve um contato também com o atacante Raffael, mas o vínculo que ele tem com o Borussia Mönchengladbach/ALE até dezembro de 2020, dificulta um acerto.

“No futebol, as coisas acontecem muito rápido. Posso afirmar que já tive um primeiro contato com o Ceará e é o time do meu coração. Se um dia vier acontecer de jogar aqui, ficarei muito feliz”, afirmou em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

Meia Eduardo está no Braga/POR, mas negocia com o Fortaleza Kiko Silva

Tricolor do Pici

No Fortaleza, o presidente Marcelo Paz e sua diretoria negociam para repatriar o meia Eduardo, de 26 anos, que começou no próprio Leão, mas que hoje está no Braga, de Portugal. O atleta se encontra de férias na Capital cearense e se a proposta for aceita, deverá permanecer aqui.

No que se refere a zagueiro, surgiram, a título de especulação, dois nomes: os zagueiros Diego Galo, de 35 anos, que está no Rio Ave, de Portugal, e Jorge Felipe, de 30 anos, que também atua no mesmo clube. Jorge Felipe foi campeão da Série C pelo CSA. Enquanto isso, o artilheiro Júnior Santos deve trocar o Leão pelo Kashiwa Reysol/JAP.