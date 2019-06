Tom Barros: Ceará e Fortaleza e o trabalho de recuperação

Enquanto a mídia nacional tem ofertado amplos espaços à Copa do Mundo de Futebol Feminino e à Copa América, a Série A nacional foi colocada em banho-maria. Certamente o retorno às atividades poderá trazer muitas surpresas. No dia 13 de julho, no Castelão, um sábado, às 21 horas, o Fortaleza (14º, 10 pontos) enfrentará o Avaí (20º, lanterna, 4 pontos). Já no dia 15 de julho, às 20 horas, uma segunda-feira, no Maracanã, o Ceará (13º, 10 pontos) enfrentará o Fluminense (16º, 8 pontos). Teoricamente, a missão do Fortaleza é mais fácil. O Avaí, até aqui, faz campanha pífia. Não ganhou um jogo sequer. O desafio do Ceará é mais complicado, embora o Fluminense venha de uma sequência de quatro jogos sem vitória (perdeu para o Bahia, (3 x 2); perdeu para o Athletico-PR, (3 x 0); empatou com o Flamengo (0 x 0) e com a Chapecoense, (1 x 1). Questão agora é saber como voltarão as equipes após o período de paralisação. Fisicamente, creio, todas no ponto, exceto os atletas que sofreram contusões mais graves. Só depois que a bola rolar é que será possível a formação de um juízo a respeito das novas circunstâncias da Série A nacional.

Mudança

O Avaí, adversário do Fortaleza, vem com técnico novo. Assumiu Alberto Valentim, 44 anos, que entrou no lugar de Geninho. Ontem, na Ressacada, Valentim recebeu o grupo de atletas para o início da intertemporada. Hoje, o elenco segue para Águas Mornas, onde ficará até o dia cinco de julho. Incógnita sobre como voltará o lanterna da competição.

Advertência

A queda prematura do Atlético/CE no mata-mata da Série D, após a bela campanha na etapa classificatória, serve de alerta ao Ferroviário na Série C. Certame com eliminação em dois jogos é cruel. Nem sempre prevalece o melhor. A derrota do Ferrão para o Confiança na Série C, apesar de normal, deve disparar também o sinal de alerta na Barra.

Cuidado

O Floresta avançou na Série D. Ótimo. Parabéns. Mas agora terá de encarar o Bragantino no Estádio Diogão, em Bragança, no nordeste do Pará. As péssimas condições do gramado desse estádio contribuíram para a eliminação do Atlético/CE que lá tomou uma goleada (3 x 0).

A equipe da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) venceu em São Luís/MA, o XVIII Torneio Nacional de Futebol Society do MP. Trouxe o inédito título de um time nordestino no certame. Na decisão, os cearenses derrotaram Goiás (1 a 0). Na campanha invicta, destaque para o goleiro menos vazado e o artilheiro, promotores de Justiça Sérgio Leitão e Rodrigo Manso. Parabéns.

Respeito e extrema admiração pela jogadora Formiga (Miraildes Maciel Mota), da Seleção Brasileira Feminina. Com seus 41 anos de idade, mostrou futebol de alto nível, acima mesmo de atletas mais jovens. Ela já participou de sete Copas do Mundo e de seis Olimpíadas (recorde mundial). Discreta, sem badalações, exemplo de comportamento profissional num País em que mínimo é o apoio dado.