Tom Barros: A noite abençoada de André Luís

A dramática vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro mais valorizou um time que foi buscar, só Deus sabe onde, a energia da superação. Na fase inicial, nem parecia que o Leão padecera o massacre de tantos jogos seguidos. Estabeleceu-se como dono da casa e já aos dois minutos André Luís assinalou 1 a 0. Na emoção, lágrimas no rosto dele. Era apenas o início de uma noite abençoada para o jogador. Aos 10 minutos, a resposta de Sassá, que empatou. Mas o Fortaleza seguiu melhor. Nathan mandou bola na trave do Cruzeiro. Era o segundo viso. Quando parecia que a fase inicial ia terminar empatada, eis que André Luís, ungido, abençoado, coloca o Leão na frente. Pela segunda vez, de cabeça, ele fez a diferença. Nos dois gols, o sentimento do goleador, pela rapidez, pela antecipação, pela antevisão, pela precisão que definiu. Na fase final, tudo ida bem até a expulsão de Nathan. Aí vieram os fantasmas dos dois jogos passados. Mas desta vez o Leão soube segurar. Perfeita a entrada de Derley. Perfeito Felipe Alves pegando tudo quando o Cruzeiro apertou. Justa vitória, com uma festa especial para André Luís, o herói que chorou. E vibrou.

Limitações

O Vasco se depara com dificuldades várias. Está na zona de rebaixamento, além de ter passado bom tempo na lanterna. Enfrenta problemas financeiros. Mas, desde que Luxemburgo assumiu, iniciou a luta pela restauração de sua respeitabilidade. A vitória sobre o Internacional foi o primeiro sinal de que as coisas começam a dar certo.

Respeito

O Ceará tem condições de ganhar o jogo. Tem Thiago Galhardo que conhece tudo do Vasco, onde trabalhou até abril passado. Poderá passar dicas importantes. Marcação deve ficar atenta à movimentação de Yago Pikachu.

Goleadores

O ataque do Ceará começou a Série A dando a impressão de que deslancharia. Na estreia (4 a 0 sobre o CSA), Ricardo Bueno fez dois, Leandro Carvalho um e João Lucas um. Depois disso, Bueno ainda fez um gol na derrota (1 x 2) para o Atlético-MG no Castelão. Pronto, o ataque parou aí. Nos jogos seguintes, só Ricardinho (1) e Thiago Galhardo (3 gols) marcaram pelo Ceará Sporting. Já é hora de resolver o problema na linha de frente.

Diferença. Enquanto o argentino Messi, ídolo do Barcelona, manda construir o maior Centro de Combate ao Câncer Infantil (o maior da Europa), o brasileiro Neymar se envolve em lambanças perfeitamente evitáveis. Messi recebe os aplausos do mundo. Neymar a reprovação. Neymar também ajuda algumas entidades. Ótimo. Mas precisa evitar as precipitações.

Exemplo de dedicação tem dado a atacante Marta da Seleção Brasileira. Prova isso sua luta para recuperar-se de contusão, visando a atuar hoje contra a Austrália. Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo, tem comportamento elogiado por todos. Sua conduta é perfeita dentro e fora de campo. Neymar bem poderia tomar algumas lições com ela. Certamente, não mais faria bobagens.