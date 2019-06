Ceni reclama do VAR e vibra com vitória sobre Cruzeiro: "Jogamos com alma e coração"

Após a vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), Rogério Ceni criticou muito o uso do VAR (árbitro de vídeo) na partida realizada na Arena Castelão. Para o técnico, o recurso não é utilizado com os mesmos critérios contra o time tricolor, que teve um jogador expulso nas três últimas partidas: Carlinhos (Athletico/PR), Osvaldo (Grêmio) e Nathan, contra a Raposa.

"É um investimento muito grande para colocar o aparelho aqui. Você tem uma aparelhagem dessas, mas para equipes como o Fortaleza, que vem subindo e não está constantemente na Série A, o VAR não tem justiça. Eu, como treinador do Fortaleza, não votaria pelo VAR. Contra o Grêmio, olhou o VAR uma vez e expulsou (Osvaldo). Hoje, em um lance claro de vermelho, o juiz escutou e não veio checar. Não teve um lance para o Fortaleza que tenha sido justo", comentou.

"Estamos terminando muitos jogos com 10 jogadores e não dá mais. O Cruzeiro é favorito e passamos 29 minutos com 10. Perdemos para Athletico com 10 e para o Grêmio. O futebol é muito parelho para jogar com 10 vitórias no último ou penúltimo momento do jogo", finalizou.

Ceni adotou o esquema 4-3-3 e colocou André Luís como centroavante. O jogador marcou dois gols no jogo Foto: JL Rosa / SVM

O resultado deixa o Leão na 14ª posição, com 10 pontos, e garante a equipe fora da zona de rebaixamento durante a Copa América, que começa nesta sexta-feira (14) e paralisa o Brasileirão por um mês. Com um jogador a menos boa parte do segundo tempo, Ceni exaltou o triunfo contra a Raposa, que não vence há cinco jogos, e elogiou Derley, que estreou na competição.

"Você vem muito cansado da maratona e chega no Castelão. Jogamos com alma e coração como nos outros jogos, mas com o apoio do torcedor. A entrada do Derley é importante, imaginei que fecharíamos no 4-3-2, além do espírito que contagia os outros, traz a torcida e favorece na bola aérea. A entrada do Tinga já foi pensando nisso e são dois jogadores fortes na bola área", declarou.

A delegação do Fortaleza ganha folga e retorna aos treinos na próxima terça-feira (18), com atividade realizada no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O próximo jogo do Leão é dia 14 de julho contra o Avaí, na Arena Castelão. O horário da partida ainda será definido.

Confira outros pontos da entrevista

Esquema de jogo

"Pretendo sim (usar outro esquema) desde que eu tenha mais um para efetuar a função do Dodô. Se nós conseguirmos comprar um atleta que possa manter o sistema, pretendo fazer, como fiz em 2018 para treinar um sistema em uma semana e outro na outra, em casa e fora. Gostaria de trabalhar um sistema diferente do que usei na maioria dos jogos".

Pausa na Copa América

"Se eu dissesse que a gente ia ganhar Cearense, Copa do Nordeste, e fora do Z-4, se eu não falar para você que não é um bom saldo, estaria mentindo. A parada garante a volta do Edinho, do Osvaldo, do Wellington Paulista, do Roger Carvalho, do Kieza e a recuperação de jogadores esgotados. Mas não me garante vitórias".

Eliminação na Copa do Brasil

"Investimos muito no duelo com o Athletico, primeiro financeiramente, depois porque está entre os 8 da Copa do Brasil é fantástico. Esse time rende todos os jogos, dá o máximo que pode sempre".

André Luís

"É um jogador que escolhi não pelo Corinthias, mas pelo que fez na Ponte Preta contra nós. É muito forte, tem um bom chute de esquerda, mas precisa entender mais a marcação e se sacrificar. Já falei com ele. Vejo potencial nele, foi o grande artilheiro e responsável pelos dois gols. Pelo sistema de jogo, achei que encaixaria no nosso sistema. Financeiramente conseguimos trazer (ele) e hoje nos deu três pontos".