Felipe Alves critica arbitragem após terceira expulsão seguida contra o Fortaleza: "Não é normal"

A vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira (12), deixa o Fortaleza fora da zona de rebaixamento independente dos demais resultados na 9ª rodada da Série A do Brasileiro. O duelo foi marcado pela atuação de André Luís, que desencantou com dois gols, e também pela expulsão de Nathan, terceira seguida de um jogador tricolor na temporada: Carlinhos, contra o Athletico na Copa do Brasil, e Osvaldo, diante do Grêmio no Brasileirão. O goleiro Felipe Alves criticou a arbitragem mesmo com o triunfo leonino.

>Ceará e Fortaleza se garantem fora do Z-4 durante a Copa América

"Jogo difícil. Terceiro jogo que temos uma expulsão, que a gente não consegue definir se foi expulsão. E teve um lance do jogador do Cruzeiro (zagueiro Léo recebeu amarelo por carrinho em Romarinho). Mas não é normal três expulsões seguidas com a nossa equipe", declarou.

🇫🇷 09' 2ºT | Nathan recebe cartão vermelho! Zagueiro segura Sassá no círculo central e recebe segundo amarelo. É a terceira expulsão do @FortalezaEC nas três últimas partidas: Carlinhos (Athletico) e Osvaldo (Grêmio). Acompanhe em tempo real: https://t.co/21WYS3iEY0



📸 JL Rosa pic.twitter.com/smDuI49ChF — Jogada (@diariojogada) 13 de junho de 2019

A partida foi a primeira em casa após o título da Copa do Nordeste e a última antes da parada do Brasileirão para a Copa América, que começa nesta sexta-feira (14) e paralisa o torneio nacional por um mês. Felipe Alves exaltou o apoio do torcedor tricolor na partida.

"Jogando em casa, com o apoio da torcida, provamos que estamos vivo na competição. A gente foi campeão há duas semanas e não estava tudo bom. A gente perdeu três jogos seguidos e também não está tudo ruim. Sabemos o equilíbrio da nossa equipe e o quanto a gente é forte jogando em casa. Através desse empenho e luta de todo mundo, vamos conseguir pontuar bem jogando em casa e fora", afirmou.

Com o resultado, a equipe ganha folga de 10 dias e retoma os treinamentos no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, durante a Copa América. O próximo jogo do Fortaleza é dia 14 de julho contra o Avaí, na Arena Castelão. O horário da partida ainda será definido.