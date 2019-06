Tom Barros: A brilhante campanha do Ferrão

A primeira fase da Série C nacional vai chegando à metade. E, para alegria da torcida coral, o Ferroviário tem a melhor campanha dos dois grupos. É bom lembrar que times poderosos do Norte e Nordeste estão na disputa: Santa Cruz e Náutico de Recife, Remo e Paysandu de Belém, Sampaio Corrêa de São Luís, Treze de Campina Grande e ABC de Natal, dentre outros. Nenhum com melhor campanha que o Ferrão. O mais próximo é o Remo (15 pontos). No início, o objetivo coral era modesto: permanecer na Série C. Aí, o que mais viesse seria por acréscimo ao estabelecido no programa inicial. Os resultados foram mudando a expectativa do time "erreveceano". Agora todos já admitem um salto a mais, ou seja, ganhar a vaga na Série B nacional. Verdade que ainda faltam 11 jogos para terminar a fase classificatória. Tudo bem. Mas, pelo padrão dos concorrentes, dá sim para o Ferroviário pensar alto. Há amplas condições. Não por acaso o Ferrão tem ainda o melhor ataque da competição com 14 gols. Também pudera: tem Cariús artilheiro do Campeonato Cearense e Caxito, duas vezes seguidas artilheiro do Campeonato Pernambucano (2017 e 2018).

Mais três pontos

O Ferroviário pode chegar hoje aos 19 pontos em apenas oito jogos. Se ganhar do Imperatriz-MA (às 16 horas no PV), alcançará essa marca notável, estabelecendo, creio, uma média inédita na competição. Ferrão está bem ajustado, máxime pela boa fase de Lucas Mendes, Mazinho, Leanderson, Janeudo, Edson Cariús e Jefferson Caxito.

Repouso, finalmente

O Fortaleza terá agora um mês para recuperar fisicamente a equipe que foi vítima de um verdadeiro massacre de jogos em sequência. Leão só volta a campo no dia 14 de julho diante do Avaí no Castelão. Tempo suficiente para repor energias. O grupo, apesar dos tropeços, ultrapassou os momentos mais complicados decorrentes da disputa em três competições.

Reflexão

Neste mês de paralisação, a busca do treinador do Ceará, Enderson Moreira, certamente será ajustar um modelo que faça outra vez positivo o ataque alvinegro. O time parou de assinalar gols há três partidas. E ficou evidente a carência de um centroavante, função "vaga" desde a saída de Arthur.

Ontem foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por isso hoje, sábado, das 6h às 9h, na Av. Beira Mar, em frente ao Ponta Mar Hotel, a Hapvida promove evento esportivo gratuito, com Duatlon, Circuito Funcional, Treino de Corrida, Zumba e Atividades Kids. Profissionais do Hemoce falarão sobre a importância da doação de sangue, como incentivo a novos doadores

Torço muito para a Seleção Brasileira feminina passar de fase no mundial, mas a realidade há mostrado que outras seleções estão bem mais preparadas. A virada que a Canarinho sofreu trouxe muita decepção. Não sei até que ponto esse resultado influenciará negativamente no desempenho a partir de agora. Só mesmo uma vitória sobre a Itália trará de volta a esperança.