Times decidem neste sábado (31) finalistas do 2º turno de futsal

A grande final está chegando! E para os amantes da bola pesada, essa fase é das que mais trazem emoção. Neste sábado (31), serão conhecidos os finalistas do 2º turno do Campeonato Cearense de Futsal. A TV Diário transmite um dos dois jogos, Ceará x Horizonte, direto do Ginásio do Vozão, às 16h50, com narração de Tom Barros, comentário de Vinicius Aguiar e reportagem de Denise Santiago.

Os primeiros confrontos foram na semana passada. O Horizonte goleou a equipe do Ceará por 4 a 1, no Ginásio Domingão. Assim também como o Eusébio, que marcou 6 a 1 no Pires Ferreira. Vale lembrar que não conta o saldo de gols nessa etapa da competição. Caso Ceará ou Pires Ferreira vençam por um placar simples, a partida vai para a prorrogação.

Jogo da transmissão

Com um resultado adverso no último sábado, o Ceará do técnico Fernando Cabral, para avançar de fase, precisa de uma vitória no tempo normal, e um simples empate na prorrogação. A equipe alvinegra tem essa vantagem no tempo complementar por ter feito uma campanha melhor do que a do Horizonte.

No turno passado, o Vovô despachou o Horizonte nas quartas de final e acabou se consagrando campeão do 1º turno. E vale ressaltar também que, caso o Ceará avance de fase e seja campeão, o time alvinegro é considerado o "campeão arrastão" e não haverá uma final entre os campeões de cada turno.

O atual tetracampeão cearense Horizonte mostrou durante este 2º turno que não quer abrir mão de jeito nenhum do pentacampeonato. Eliminado pelo mesmo Ceará no turno passado, o Galo do Tabuleiro tem três grandes desafios: vencer o Ceará na semifinal, vencer o adversário na final e, novamente, vencer o Ceará na final dos turnos.