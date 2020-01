Para mudar a impressão: Ferroviário enfrenta o Caucaia pensando em reabilitação

O Ferroviário entra em campo neste domingo (12), contra o Caucaia, buscando a reabilitação no Campeonato Cearense. Vindo de dois jogos sem vencer e sob a pressão de ter somente mais cinco jogos, contado com o duelo de hoje, às 16h, no Raimundão, para fazer os resultados necessários para conquistar o objetivo de garantir a vaga na Copa do Brasil do próximo ano e ser o campeão da primeira fase do Estadual, o Tubarão da Barra tem a obrigação de já conseguir um resultado positivo diante da Raposa Metropolitana.

Além de não ter conseguido vencer nas duas primeiras partidas do certame cearense, o time de Zé Tedoro também não tem feito boas apresentações e ainda dá demonstrações de desentrosamento. Muito disso se deve ao fato das drásticas mudanças que foram feitas no clube.

Após decepções sofridas em 2019, o time da Barra fez uma renovação quase por completa em seu elenco deixando apenas 3 remanescentes do elenco que disputou a Série C ano passado: o goleiro Nícolas e os atacantes Guilherme, jovem das categorias de base coral, e Yago.

Sem vitórias

Ainda trabalhando para ajustar e buscar melhorias com uma nova equipe, Zé Teodoro tem sobre seus ombros o peso de ter que fazer seu grupo render o esperado em campo e conquistar vitórias o mais rápido possível para que possa terminar a primeira etapa da disputa à frente dos adversários.

"Sabemos que o jogo será difícil e que precisamos da vitória para nos reerguer no Campeonato. Vai ser importante pra dar confiança ao grupo por um primeiro triunfo. Essa 1ª fase é um tiro curto. Infelizmente, a bola não tá entrando dentro de campo", avaliou o volante Felipe Macena, titular do Ferrão nas primeiras partidas da temporada.

A equipe da Barra ocupa a 6ª posição na tabela, ou seja, na beira da zona de classificação à 2ª fase e próxima do rebaixamento à 2ª divisão estadual. Com a segunda pior defesa (3 gols levados) e o segundo pior ataque (1 gol anotado), o Tubarão vem de derrota contra o Guarany de Sobral por 2 a 0, fora de casa.

Climas diferentes

O Caucaia, por outro lado, vem em crescente desde a conquista da Série B do Cearense. Campeão da Taça Fares Lopes, o time treinado por Marcinho Guerreiro bateu o Ferroviário, nos pênaltis, no fim do ano pela 1ª edição da Copa Valdemar Caracas. Em 2020, faz sua estreia na elite do futebol cearense.

Atualmente, a Raposa metropolitana ocupa a 3ª colocação do Estadual, feito conquistado após o time bater de forma convincente, 4 a 2, o Floresta em partida disputada no meio de semana.

Outros jogos

No mesmo dia e horário, os dois representantes do Interior e também líderes do campeonato entram em campo. Barbalha enfrenta o Horizonte, em casa.

Já o Guarany de Sobral pega o Pacajus, também dentro de seus domínios, no Estádio do Junco, na cidade sobralense.