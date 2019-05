Zagueiro Valdo espera um Ceará agressivo contra o Santos

O Ceará terá um duelo encardido contra o Santos no próximo domingo, 2, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Vozão joga às 16 horas no Castelão contra o time praiano, pela 7ª rodada da Série A buscando sua terceira vitória seguida e para fazer a alegria da torcida no aniversário de 105 anos do clube.

E se depender do zagueiro Valdo, o Ceará será um time agressivo em busca da vitória, diante de um adversário que também costuma atacar bastante, seja dentro ou fora de casa.

"A aplicação tem que ser dobrada, buscando competir com a equipe do Santos. Temos que marcar bem e quando tiver a bola, ser uma equipe agressiva, sendo sendo letais, aproveitando as poucas oportunidades que temos no jogo. O Santos é uma equipe que ataca muito e esperamos um jogo muito difícil".

Titular com Enderson Moreira desde a vitória contra o Grêmio pela 5ª rodada, Valdo espera fazer uma boa partida pelo Vozão.

"Fico feliz pela oportunidade que o professor me deu, vinha trabalhando por este momento. Eu procuro corrigir meus erros, melhorar a cada dia, a cada treino, me aplicando bastante. Os erros não me deixarão deixar de acreditar. Acredito no meu potencial e em ajudar a equipe", disse ele.

O Ceará é o 9º colocado da Série A com 9 pontos, enquanto o Santos é o 5º, com 11.